Sony oltre Bungie: 10 miliardi di dollari da investire in acquisizioni fino a marzo 2024

A margine dell'ultimo rendiconto finanziario condiviso da Sony, il colosso tecnologico giapponese ha spiegato ai propri azionisti e investitori quale sarà il budget a disposizione fino a marzo 2024 per ulteriori acquisizioni (non solo videoludiche) come quella che porterà Bungie a entrare nei PlayStation Studios.

Nel trattare questo importante argomento, il consiglio di amministrazione di Sony si riaggancia ai dati condivisi con il report finanziario di maggio 2021: in quell'occasione, i vertici dell'azienda nipponica riferirono di aver stanziato un budget complessivo di 2.000 miliardi di yen (circa 17,4 miliardi di dollari) per portare avanti "investimenti strategici, acquisizioni e operazioni di riacquisto di azioni".

Ebbene, l'ultimo rendiconto di Sony riprende quella cifra e, tramite diagrammi e infografiche comparative, conferma l'avvenuta spesa di circa 7,4 miliardi di dollari per acquisizioni e operazioni finanziarie già completate (o in fase di finalizzazione). Da qui a marzo 2024, ossia entro i prossimi due anni fiscali di Sony, l'azienda giapponese potrà contare su di un "tesoretto" di 10 miliardi di dollari da spendere in nuove acquisizioni.

La cifra indicata, è bene sottolinearlo, rappresenta l'importo totale del capitale assegnato dagli consiglio di amministrazione di Sony per investimenti che coinvolgono tutte le branche della compagnia, e quindi non solo la divisione videoludica di Sony Interactive Entertainment (basti pensare agli 1,175 miliardi di dollari spesi per ultimare l'acquisizione di Crunchyroll).

Nel piano pluriennale di investimenti che Sony intende portare avanti rientra anche la pubblicazione di 10 giochi live service entro il 2026, un settore a cui i dirigenti e le singole sussidiarie dei PlayStation Studios guarderanno con sempre maggiore attenzione da qui ai prossimi anni.