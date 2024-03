Sony e Bungie sarebbero ai ferri corti, per un report: c'è aria di tempesta?

Aztecross è uno degli YouTuber più famosi legati all'universo di Destiny, con oltre 800.000 iscritti guadagnati in dieci anni di carriera. Una voce autorevole della community, che oggi riporta una indiscrezione legata gli apparentemente pessimi rapporti tra Bungie e Sony.

Aztecross mette le mani avanti dichiarando di aver ricevuto una email da una fonte che non può specificare, tuttavia non è stato in grado di verificare quanto dichiarato e dunque quello che state per leggere deve essere preso con le dovute precauzioni.

A quanto sembra, Sony sarebbe molto scontenta dell'operato di Bungie e la dirigenza reputa l'investimento fatto come un fallimento. Adesso si starebbe cercando di capire come recuperare le perdite e apparentemente Bungie sarebbe al centro di una aspra lotta tra la divisione americana e quella giapponese di PlayStation per decidere il futuro della compagnia.

Apparentemente Bungie viene considerato uno studio pieno di talento ma i responsabili non hanno una visione chiara e per questo Sony penserebbe idealmente ad una acquisizione totale per avere il controllo sull'operato dello studio.

Sony sarebbe delusa poiché Bungie non è riuscita ad aiutare gli studi PlayStation nello sviluppo di GaaS di successo in breve tempo e anzi, molti giochi sono stati rimandati mentre alcuni (come The Last of Us Multiplayer) sono stati cancellati dopo anni di lavoro.

I vertici di PlayStation vogliono poi capire come rendere Destiny un franchise in grado di generare profitti, ad oggi il metodo di monetizzazione sembra essere troppo confuso e non sta dando i suoi frutti. E se è vero che Destiny 2 L'Eclissi ha raggiunto i profitti stabiliti, è altrettanto vero che i preordini di Destiny 2 La Forma Ultima sarebbero ben al di sotto delle aspettative di Sony.

A quanto sembra il prossimo incontro tra Bungie e la dirigenza Sony sarà fondamentale per decidere come impostare il lavoro dello studio.

