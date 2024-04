Sony cambia la strategia di annuncio dei nuovi giochi? E' una sciocchezza, dice Schreier

Dopo aver blastato il leaker Silknight accusandolo di riportare leak fasulli, Jason Schreier si espone in prima persona per smentire un leak riportato proprio dal presunto insider, salito agli onori della cronaca per aver svelato in anticipo la data di annuncio di Ghost of Tsushima per PC.

Il giornalista di Bloomberg in particolare ci tiene a smentire categoricamente il leak legato al cambio di strategia comunicativa di Sony. Secondo Silknight, PlayStation vorrebbe annunciare i nuovi giochi al massimo due anni prima del lancio effettivo, con tempistiche diverse in base all'importanza dei singoli titoli.

Un cambiamento quindi radicale nella strategia comunicativa di Sony, che negli anni ci ha abituati a molti annunci prematuri avvenuti qualche anno prima dell'effettiva uscita dei giochi nei negozi. Per Jason Schreier quella riportata da Silknight è semplicemente una sciocchezza e Sony non ha in programma un cambio di comunicazione così radicale.

In generale, Jason suggerisce di diffidare di Silknight, voce nuova nel panorama degli insider ma apparentemente non troppo affidabile, nonostante si sua guadagnato la fiducia di molti svelando per primo l'esistenza della versione PC di Ghost of Tsushima a pochi giorni dall'annuncio ufficiale di Sony.



Silknight dal canto suo si difende affermando che tutto quello che ha riportato corrisponde alla realtà dei fatti.

