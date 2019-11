Sony Worldwide Studios: Shuhei Yoshida lascerà la presidenza per guidare nuovo progetto

È tempo di cambiamenti in casa Sony: dopo aver annunciato il nuovo responsabile dei Worldwide Studios di casa PlayStation, viene reso noto che Shuhei Yoshida sarà protagonista di un cambio di ruolo.

Il Presidente dei Worldwide Studios lascerà infatti la propria carica per occuparsi di un nuovo progetto, dedicato alla "celebrazione degli sviluppatori esterni che stanno creando esperienze nuove ed inaspettate". In particolare, Shuhei Yoshida si dedicherà alle relazioni con i team di sviluppo indipendenti, relazionandosi sull'argomento direttamente con il Presidente e CEO di Sony PlayStation, Jim Ryan.

Proprio quest'ultimo ha commentato la notizia, rilasciando a GamesIndustry la seguente dichiarazione: "Tutti sanno quanto Shu sia appassionato di giochi indipendenti - sono la linfa vitale dell'industria, rendendo il nostro portfolio di contenuti così speciale per i nostri giocatori. Questa incredibile esperienza creativa merita attenzione, ed un esperto come Shu a PlayStation che si assicuri che l'intera organizzazione di SIE lavori per meglio collaborare con gli sviluppatori indipendenti tramite una cultura di supporto e celebrazione del loro contributo alle piattaforme PlayStation".



In chiusura, ricordiamo che recentemente i vertici Sony hanno offerto nuovi ed interessanti dettagli su PlayStation 5: la nuova console ammiraglia del colosso videoludico approderà sul mercato nel corso degli ultimi mesi del 2020.