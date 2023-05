Sony ha cancellato uno shooter Sci-Fi multiplayer non annunciato per PS5 e PC?

Secondo quanto riportato da alcuni insider, Sony avrebbe cancellato uno sparatutto Sci-Fi non ancora annunciato in sviluppo presso Final Strike Games. Il gioco in questione era in lavorazione da circa tre anni e avrebbe richiesto almeno due anni di lavoro per essere completato.

Il gioco (privo di un titolo) era previsto per PS5 e PC, dopo la cancellazione del progetto inoltre sarebbero arrivati i licenziamenti nel team, con una riduzione della forza lavoro pari al 40%. Final Strike Games è uno studio specializzato in videogiochi multiplayer con sede a Seattle e Vancouver, nel corso degli anni il team ha lavorato su giochi come Fortnite e Rocket Arena, oltre a Gears 4, Call of Duty Warzone, Gears 5, Halo 5 Guadians, Red Dead Redemption II, Need for Speed Carbon e God of War Ascension.

Final Strike Games stava lavorando negli ultimi anni ad un progetto definito "Unnannounced New IP AAA PVP shooter for PC and Console", il gioco però è stato come detto cancellato e lo studio sarà necessariamente costretto a cambiare il suo focus, dovendo rinunciare al contributo di numerosi dipendenti, i quali verranno licenziati nel corso della giornata odierna.

Non sappiamo se questo titolo sia uno dei dieci GaaS e giochi live in sviluppo presso PlayStation Studios e destinati ad uscire entro il 2026 su PC e PS5.