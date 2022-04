Sony ha cancellato le versioni PS4 di Demon Souls, Ratchet & Clank e Deathloop?

Si continua a parlare di PlayStation e del futuro delle esclusive Sony, nelle scorse ore una fonte su Reddit ha confermato che non ci saranno altri giochi first party per PS4 dopo God of War Ragnarok, con la compagnia giapponese che dal 2023 si focalizzerà su PlayStation 5 e PC.

Fino a qui niente di strano, se non fosse che la fonte cita i porting PS4 di alcuni progetti PlayStation Studios che sarebbero stati cancellati o non approvati proprio per la volontà di abbandonare il supporto a PS4 e PS4 PRO. Tra i giochi che non arriveranno certamente sulla console old-gen di Sony vengono citati Demon Souls, Ratchet & Clank Rift Apart e Deathloop. Non è chiaro se versioni PS4 di questi titoli fossero effettivamente in fase di sviluppo e siano state cancellate o se semplicemente il publisher non abbia dato il via libera ai porting poiché destinati a uscire fuori tempo massimo.

In ogni caso sembra certo che il 2022 è l'ultimo anno con esclusive cross-gen PS4 e PS5, questo non vuol dire che non usciranno altri giochi per PlayStation 4 ma solamente che Sony non ha altri giochi old-gen in programma dopo Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 e God of War Ragnarok.