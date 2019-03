Sony celebra le esclusive PS4 con il video promozionale Only on PlayStation

In concomitanza del PAX East 2019, i curatori dei canali social di Sony approfittano della finestra mediatica aperta dalla kermesse videoludica di Boston per confezionare un nuovo filmato promozionale che celebra le esclusive PS4 più recenti e quelle, ovviamente, che vedranno la luce dei negozi nei prossimi mesi.

Nel video, quindi, ritroviamo gli eroi e gli scenari digitali dei capolavori che hanno scritto la storia recente di PlayStation 4, come God of War, Marvel's Spider-Man e Horizon: Zero Dawn. Dopo il doveroso omaggio al Dio della Guerra, al nostro supereroe di quartiere preferito e alla figlia mancata della coraggiosa Sarah Connor di Terminator, il trailer si focalizza però sui più attesi progetti in esclusiva che approderanno su PS4 entro fine anno (e si spera non oltre).

Nella rosa di kolossal scelti dai canali social di PlayStation per alimentare le attese dei fan della console Sony, ritroviamo Ghost of Tsushima, The Last of Us Part 2 e l'ormai imminente Days Gone, l'action a tinte oscure di Sony Bend che approderà su PS4 il prossimo 26 aprile come ci ricordano gli stessi autori statunitensi con questo Story Trailer.

Prima di lasciarvi al video che potete ammirare a inizio articolo, sapevate che secondo un rumor rimbalzato in rete sulla scorta delle parole pronunciate dal co-fondatore di Kinda Funny ci sarebbe ancora una nuova, misteriosa esclusiva di terze parti in uscita su PlayStation 4 prima dell'avvento della next-gen?