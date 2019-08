Sony celebra l'estate: i migliori scatti degli utenti su Horizon, Uncharted ed altri!

Nel pieno dell'estate e con le temperature alle stelle, Sony invita gli utenti Playstation 4 a celebrare la stagione calda con una serie di "scatti rinfrescanti".

Nell'ambito dell'iniziativa "Share of the Week", contest settimanale dedicato alla fotografia in-game, i videogiocatori sono infatti stati sfidati a rappresentare con creatività il tema del "nuoto". Come da tradizione, gli utenti dell'home console hanno da fondo alla fantasia, cimentandosi come fotografi in un'ampia selezione di titoli. Al termine dell'iniziativa, sono state selezionate le istantanee ritenute maggiormente meritevoli, poi pubblicate sulle pagine del Playstation Blog.

Potete ammirare gli scatti vincitori grazie alla galleria che trovate direttamente in calce a questa news. Tra i protagonisti troviamo Aloy, eroina protagonista di Horizon: Zero Dawn, oppure Nathan Drake, intento ad esplorare i fondali di Uncharted 4. Non manca all'appuntamento neppure Spyro, che con tanto di occhiali da sole si gode l'estate dall'interno di Spyro Reignited Trilogy. Alcuni giocatori hanno invece preferito esplorare gli oceani di Abzu (di cui il nostro Francesco Fossetti vi ha diffusamente parlato all'interno della sua recensione di Abzu), mentre altri hanno immortalati incontri speciali all'interno di GTA V, che non sembra vedere arrestarsi il suo successo commerciale. Infine, spazio anche per Kassandra da Assassin's Creed Odyssey. Qual è il vostro scatto preferito?