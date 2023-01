Sony celebra PS5: Ascia del Leviatano di God of War Ragnarok avvistata a Londra!

Continua la campagna marketing di Sony per ricordare che quest'anno trovare una PlayStation 5 sarà più facile. Per l'occasione, una gigantesca Ascia del Leviatano di Kratos è comparsa per le strade di Londra.

L'arma è stata posizionata nei pressi del Tamigi, sullo sfondo possiamo vedere il Big Ben e il palazzo di Westminster, una posizione dunque piuttosto interessante anche per quanto riguarda il passaggio di turisti e la naturale propensione del luogo allo scatto fotografico.

L'installazione presenta anche un gioco di luci e suoni, un vero spettacolo per gli occhi. Idealmente, Sony potrebbe posizionare altri simboli dell'universo PlayStation in altre città europee come Parigi, Barcellona o magari Roma e Milano, come già accaduto in passato per altre campagne promozionali di PlayStation, come quella dedicata a Marvel's Spider-Man.

Non stupisce che nel Regno Unito Sony abbia deciso di promuovere PS5 facendo leva su God of War Ragnarok, il nuovo gioco della serie ha riscosso un notevole successo in Gran Bretagna (e non solo) diventando uno dei giochi più venduti del 2022 in Inghilterra insieme a FIFA 23 e Call of Duty Modern Warfare 2. Non ci resta che attendere per scoprire se anche in Italia troverà spazio una operazione del genere... noi ci speriamo, e voi?