Sony in cerca di un manager per le acquisizioni: chi si unirà ai PlayStation Studios?

Esattamente come Microsoft si è detta interessata ad espandere ulteriormente gli Xbox Game Studios, anche Sony è evidentemente propensa ad accogliere nuovi studi tra i suoi sviluppatori first party.

La conferma giunge direttamente da un annuncio di lavoro pubblicato dalla compagnia nipponica, che si dice interessata ad assumere un nuovo manager il cui obiettivo principale sarà individuare potenziali opportunirà di acquisizione e investimento.

"Sony Interactive Entertainment (PlayStation) cerca un Director Corporate Development altamente qualificato. Il team di sviluppo aziendale di SIE lavora a stretto contatto con il team di gestione di SIE ed è responsabile dell'identificazione di opportunità di crescita attraverso acquisizioni, investimenti o joint venture", è quanto recita l'annuncio.

"Il team ricerca, valuta e completa le transazioni che sono allineate con le priorità strategiche di SIE e generano un valore significativo a lungo termine per l'azienda. Il lavoro fondamentale del team prevede lo sviluppo di approfondimenti di mercato attraverso solide relazioni interne ed esterne per identificare interessanti [fusioni e acquisizioni] e opportunità di investimento". Tra le varie competenze ricercate da Sony, il candidato prescelto dovrà possedere "una comprovata esperienza nel gestire tutte le parti del processo di fusione e acquisizione end-to-end per transazioni grandi e piccole, comprese acquisizioni, joint venture e investimenti".

Questo non ci conferma che Sony effettuerà una nuova acquisizione in tempi brevi, tuttavia sottoliea l'intenzione dell'azienda di espandersi ancora in futuro per arricchire ancor di più l'offerta PlayStation. L'analista Michael Pachter ritiene ad esempio che l'acquisizione di Warner Bros. da parte della compagnia giapponese sarebbe una mossa sensata. Un altro annuncio di lavoro recentemente avvistato in rete sembra inoltre ribadire la volontà da parte di Sony di espandersi nel mercato PC.