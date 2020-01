Sony CES 2020, aspettando PS5? Everyeye commenta la conferenza in diretta su Twitch

In concomitanza col periodo natalizio, Sony ha confermato la propria presenza al CES 2020, nuova edizione del Consumer Electronic Show, in programma al World Trade Center di Las Vegas.

Per l'occasione, i vertici della compagnia hanno organizzato un'apposita conferenza stampa, che sarà trasmessa in diretta streaming tra pochissimi giorni. Lo slogan scelto da Sony per l'evento è "Il futuro sta arrivando". A corredare l'annuncio, troviamo inoltre la seguente descrizione: "Al CES 2020 Sony svelerà una visione del futuro unica, unendo creatività e tecnologia come mai prima d'ora, per scatenare nuove sensazioni ed emozioni". In seguito al diffondersi della notizia, ha trovato diffusione la speranza che l'importante kermesse tecnologica possa rappresentare un'occasione per apprendere nuovi dettagli su PlayStation 5.



Ad ora, non sussiste alcuna conferma ufficiale in tal senso. Tradizionalmente, l'appuntamento ha rappresentato per Sony un'occasione durante la quale presentare novità legate a settori di attività differenti da quello della divisione PlayStation. Con la next-gen in dirittura di arrivo, tuttavia, l'edizione 2020 del CES potrebbe rappresentare un'eccezione. La nostra Redazione ha dunque deciso di seguire l'evento in diretta, commentandolo come da tradizione dai microfoni del Canale Twitch di Everyeye.it. L'appuntamento è fissato per le ore 1:30 della notte tra lunedì 6 e martedì 7 gennaio: vi aspettiamo!