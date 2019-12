Sony al CES 2020 di gennaio: data e ora della conferenza, in arrivo novità su PS5?

Come annunciato al scorsa settimana, Sony sarà al CES 2020 e per l'occasione terrà una conferenza stampa.... che sia arrivato il momento di svelare maggiori dettagli su PlayStation 5? In attesa di riscontri certi, sono in molti a sperare in possibili annunci di rilievo.

"Il futuro è vicino. Al CES di Las Vegas Sony svelerà una visione unica del futuro, fondendo tecnologia e creatività come mai accaduto prima d'ora per offrire nuove emozioni e sensazioni uniche", questa la didascalia che accompagna l'annuncio della conferenza, in programma alle 02:00 (ora italiana) della notte tra lunedì 6 e martedì 7 gennaio.

Da tempo si parla di un possibile reveal di PS5 all'inizio del 2020 e il Consumer Electronics Show potrebbe essere una buona occasione per mostrare al mondo la nuova PlayStation, del resto si tratta di un evento di portata internazionale che ogni anno ospita centinaia di giornalisti provenienti da tutto il mondo. E' altrettanto vero che in passato Sony non ha mai dato troppa importanza al CES limitandosi ad annunci minori per quanto riguarda i videogiochi e concentrandosi maggiormente su altri settori.

Ne sapremo di più la prossima settimana, ricordiamo che seguiremo l'evento in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it dalle 01:30 della notte tra il 6 e 7 gennaio, non mancate!