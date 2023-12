Sony sarà al CES 2024: novità in arrivo su PS5 PRO? Difficile, ma non impossibile

Dopo aver stilato il calendario dei prossimi giochi PlayStation 5 in arrivo nel 2024, i vertici di Sony confermano la propria partecipazione alla prossima edizione del CES, l'importante evento internazionale dedicato alle ultime novità sulla tecnologia che si terrà a Las Vegas a inizio gennaio.

L'azienda giapponese si appresta perciò a rinsaldare il proprio legame con il CES, un evento al quale partecipa annualmente da quasi cinquant'anni (per la precisione, dal 1977) per svelare al mondo i propri prodotti e i dispositivi tecnologici.

La partecipazione di Sony al CES 2024 di Las Vegas sta alimentando un acceso dibattito sui social con tanti che sperano di poter assistere finalmente alla presentazione ufficiale di PS5 PRO: con il lancio della Nuova PS5 Slim avvenuto solo a fine novembre, è però difficile guardare al CES d'inizio 2024 come alla vetrina mediatica più indicata per il reveal del modello mid-gen di PlayStation 5.

Il Consumer Electronics Show, oltretutto, è un evento che non ha quasi mai visto il team PlayStation al centro delle iniziative promosse da Sony: anche per quest'anno, quindi, la divisione videoludica del colosso tecnologico giapponese dovrebbe avere un ruolo marginale, prova ne sia la totale assenza di riferimenti a PlayStation dalla comunicazione istituzionale del sito di Sony.

Nel messaggio che conferma la presenza dell'azienda nipponica al CES 2024, Sony spiega infatti che svelerà "varie tecnologie e iniziative a supporto dei creatori, seguendo l'obiettivo di riempire il mondo di emozioni attraverso il potere della creatività e della tecnologia". Il panel principale di Sony al CES 2024, ad ogni modo, si terrà dalle ore 02:00 italiane di martedì 9 gennaio.

Nel corso della conferenza di Sony al CES 2023, il colosso giapponese fornì i dati di vendita aggiornati di PS5, condivise i primi dettagli sull'update gratuito di Gran Turismo 7 per PS VR2 e svelò Project Leonardo, il controller PlayStation Access lanciato a dicembre. Per il CES 2024, la speranza è perciò quella di ricevere nuove informazioni legate all'universo di prodotti, console, videogiochi e servizi PlayStation, e questo a prescindere dall'improbabile (ma non impossibile) reveal di PS5 PRO.