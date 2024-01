Sony al CES: DualSense come volante, film di Gravity Rush, Patapon, serie TV GOW e Horizon

La conferenza Sony al CES 2024 non ha portato con se particolari novità per i videogiocatori, tuttavia non sono mancate sorprese legate indirettamente all'universo PlayStation. Alcune anche molto interessanti, a dire il vero...

Particolarmente interessante è il primo footage del film di Gravity Rush, mostrato in un reel dedicato a Torchlight, tecnologia proprietaria di Sony Pictures Entertainment. Le prime notizie sul film risalgono al 2022 ma fino ad oggi non avevamo mai visto nulla di concreto su questo progetto, che sembra quindi essere ancora in fase di produzione negli studi di PlayStation Productions.

Durante la conferenza si è parlato anche delle serie TV di God of War e Horizon Zero Dawn, attualmente in produzione rispettivamente con Prime Video e Netflix. Nessuna novità particolare in realtà, con Sony che si è limitata a dichiarare che i lavori proseguono secondo la tabella di marcia per entrambi i progetti.

Sempre durante lo spazio dedicato a Torchlight, sono state mostrate anche alcune clip di Patapon in un segmento intitolato "IP Development Gaming/Anime", non è chiaro però se Sony voglia davvero dirci qualcosa sul ritorno di questo franchise, dormiente dai tempi di Patapon 3 per PSP, uscito nel 2011.

Infine, spazio ad AFEELA, l'auto elettrica sviluppata da Sony Corporation in collaborazione con Honda. Per portare l'auto sul palco è stato usato un controller DualSense, utilizzato come un vero e proprio volante per far sterzare e avanzare il veicolo. Interessante, vero?