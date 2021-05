Sony chiede di Burnout in un sondaggio: il franchise potrebbe tornare?

Prima di dedicarsi a Need For Speed e collaborare allo sviluppo del nuovo Battlefield, Criterion era rinomata in special modo per Burnout, tra le serie racing arcade più amate di sempre.

Dopo il nuovo capitolo di Battlefield, atteso alla fine di quest'anno, lo studio di sviluppo tornerà al lavoro su Need for Speed next-gen, pertanto potrebbe avere poco spazio per un Burnout nuovo di zecca. La serie è ferma praticamente dal 2008, se escludiamo lo spin-off per dispositivi mobili Burnout Crash! uscito nel 2011 e la remastered di Paradise datata 2018.

Vedremo mai un nuovo Burnout? Non ci sono certezze, ma non tutto sembra essere perduto. Diversi utenti di Reddit affermano di aver ricevuto un sondaggio da parte di Sony che mira a raccogliere informazioni sulla popolarità di alcuni brand, per la maggior parte moderni come Miles Morales e Godfall. Tra i tanti, in ogni caso, figura anche Burnout: è quindi possibile che Sony stia valutando l'interesse dei giocatori nei confronti della serie e, di conseguenza, per un sequel. È giusto precisare in ogni caso che l'azienda giapponese non è mai stata coinvolta direttamente nello sviluppo o nella pubblicazione di un Burnout, pertanto tutta la faccenda rimane sospetta. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi: a voi piacerebbe giocare ad un nuovo Burnout?