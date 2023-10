Sony chiuderà il PlayStation Store di PS3 e PS Vita in Croazia

Dal primo gennaio di quest'anno, la Croazia ha adottato l'Euro come moneta nazionale diventando il ventesimo paese ad utilizzarla in Europa. A causa di questo passaggio, Sony si è ritrovata costretta ad annunciare la chiusura del PlayStation Store di PlayStation 3 e PlayStation Vita in Croazia.

Mentre i possessori di PS4 e PS5 potranno regolarmente continuare ad accedere al marketplace digitale di Sony ed effettuare i propri acquisti digitali, lo stesso non si può dire per chi è solito giocare e comprare su PS3 e PS Vita.

La notizia è stata comunicata dal colosso nipponico con la seguente mail rivolta agli utenti: "Volevamo informarti sulla transizione del PlayStation Store all'Euro. Dal 13 novembre potrai continuare a fare acquisti sul PlayStation Store utilizzando i metodi di pagamento supportati, inclusi Visa, MC, Discover e Diners, in euro. Se stai usando l'abbonamento gratuito a PlayStation Plus come servizio che ti abbiamo fornito durante il processo di transizione, ti contatteremo a breve con ulteriori informazioni. Leggi la nostra sezione FAQ per ulteriori dettagli su queste modifiche al PlayStation Store e altro ancora. Con la nostra transizione all’euro, che inizia dal 9 novembre, non potrai più per fare acquisti nello store croato di PlayStation 3 e PlayStation Vita. Grazie per il continuo supporto, PlayStation".

Fortunatamente la decisione sembra esclusivamente legata alla transizione all'Euro da parte della Croazia, e non sembra mutata l'intenzione di Sony di mantenere vivi gli store di PS3 e PS Vita.