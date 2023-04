Sony vs. Microsoft-Activision: dichiarazioni al CMA prodotte in maniera superficiale?

La recente apertura della Commission & Markets Authority (CMA d'ora in avanti) all'acquisizione di Activision-Blizzard da parte di Microsoft ha fatto storcere il naso ai legali da Sony, che da mesi si stanno battendo per impedire un affare che, secondo loro, potrebbe seriamente danneggiare la concorrenza nel mercato dei videogiochi.

Sony non ha fatto segreto del suo profondo disappunto dei confronti della CMA, che dopo la titubanza iniziale si è mostrata, seppur in via preliminare, propensa ad avallare l'acquisizione. In attesa della decisione finale, prevista entro e non oltre il prossimo 26 aprile, i legali di Sony hanno prodotto un ulteriore documento per cercare di convincere l'autorità garante del Regno Unito a bloccare l'acquisizione.

Sony si è sempre detta preoccupata per il destino della serie Call of Duty. Sebbene la casa di Redmond abbia garantito la pubblicazione multipiattaforma del franchise per almeno una decade, la compagnia giapponese è preoccupata dall'eventualità che Microsoft possa degradare le prestazioni e l'esperienza dei giochi di Call of Duty su piattaforme diverse da Xbox per attirare a sé i videogiocatori, e non ha mancato di farlo notare anche nel documento datato 31 marzo 2023.

Alcune dichiarazioni dei legali di Sony, in ogni caso, stanno facendo notevolmente discutere per la superficialità con le quali sarebbero state prodotte. Indiziato speciale il paragrafo 26 a pagina 9: "Le conversazioni nei forum, nelle chatroom e nelle sessioni di gioco pubbliche confermano che oggigiorno i giocatori sono molto consapevoli anche dei più piccoli cambiamenti alle performance di gioco". Una dichiarazione sicuramente condivisibile, ma che a quanto pare è stata prodotta sulla base di fonti selezionate in maniera alquanto superficiale.

Un utente di Twitter, tale @SenninSage, ha fatto notare che i legali di Sony hanno letteralmente attinto ai primi due risultati di una ricerca di Google, che tra l'altro sono anche piuttosto antiquati: la discussione di Reddit intitolata "Gamers, why is everybody so picky now a days" è stata censurata oltre un anno fa (probabilmente i legali hanno attinto solamente al titolo e al testo di anteprima su Google), mentre il thread del forum di Giant Bomb "Are Gamers to Picky" è datato 2012, praticamente due generazioni di console fa, con l'ultimo messaggio pubblicato dieci anni or sono.

Ribadiamo, non abbiamo nulla da contestare alla tesi che stanno portando avanti, che può essere considerata più o meno condivisibile e la cui valutazione spetta alla CMA, tuttavia ci saremmo senz'altro aspettati una maggiore cura nella selezione delle fonti per avallarla. Dopotutto stanno cercando di fermare un'acquisizione da quasi 70 miliardi di collari che, a detta loro, potrebbe scuotere sensibilmente tutto il mercato dei videogiochi.