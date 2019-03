Sony commenta e smentisce i rumor sull'acquisizione di Take-Two

Nella tarda serata di ieri si è diffuso sul web un rumor potenzialmente "bomba": Sony è interessata all'acquisizione di Take-Two Interactive e di tutte le etichette controllate, tra cui Rockstar e 2K Games. In realtà le cose non stanno esattamente così...

Take-Two Interactive ha dichiarato che "la compagnia non commenta rumor e speculazioni" mentre l'analista autore del rumor, Joel Kulina, ha smentito di essere la fonte della notizia e si è detto sorpreso per tutto il clamore mediatico generato dalla vicenda. L'analista di WedBush ha parlato di "semplici chiacchiere da scrivania come se ne sentono tutti i giorni in questo ambiente", speculazioni non confermate insomma e ad oggi non supportate da fatti concreti.

Yuji Nakamura, Tech Reporter di Bloomberg, riporta ora le dichiarazioni di Sony Corporation, l'azienda giapponese ha bollato come "assolutamente false" le speculazioni relative alla possibile acquisizione di Take-Two Interactive, dichiarando come il rumor in questione non corrisponda assolutamente a verità.

Sembra dunque che la notizia stata originata da una semplice "chiacchiera da corridoio" e che non sia basata su speculazioni reali, dunque al momento Sony non sembra aver messo gli occhi addosso a Take-Two Interactive, il publisher di titoli come BioShock, NBA 2K, Borderlands, GTA e Red Dead Redemption resterà quindi indipendente.