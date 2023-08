Sony compra Audeze, leader nella tecnologia audio e delle cuffie gaming di fascia alta

In attesa delle mosse del nuovo manager per le acquisizioni dei PlayStation Studios, la divisione Interactive Entertainment di Sony mette a segno un importante colpo annunciando l'acquisizione di Audeze, marchio leader nella tecnologia audio e pioniere delle cuffie gaming di fascia alta.

"Siamo entusiasti di portare l'esperienza di Audeze nell'ecosistema PlayStation, basandoci sui grandi passi avanti che abbiamo fatto con Tempest 3D AudioTech di PlayStation 5 e le cuffie wireless Pulse 3D", esordisce nel suo discorso il vicepresidente senior della Platform Experience di SIE, Hideaki Nishino, per accogliere nella famiglia dei PlayStation Studios questa importante realtà affermatasi negli anni grazie alla produzione di cuffie di fascia alta e soluzioni tecnologiche per elevare l'esperienza audio degli appassionati di musica e videogiochi.

L'acquisizione di Audeze, sottolineano le alte sfere di Sony Interactive Entertainment, rafforzeranno gli sforzi compiuti dall'azienda nipponica per "continuare a innovare l'esperienza audiovisiva offerta dai videogiochi PlayStation". Similarmente a quanto previsto dagli accordi per il matrimonio tra Sony e Bungie, anche Audeze continuerà a operare in modo indipendente e a sviluppare prodotti multipiattaforma, il tutto traendo però vantaggio dall'essere parte dell'ecosistema PlayStation.

"Con sede a Santa Ana (California) Audeze sviluppa cuffie pluripremiate per i mercati dell'audio professionale, degli audiofili e dei videogiochi. Le cuffie Audeze utilizzano le tecnologie brevettate, ivi compresi gli esclusivi driver magnetici planari, per offrire un'esperienza audio eccezionale ai consumatori e ai professionisti della registrazione, inclusi gli ingegneri del suono di molti studi di sviluppo di videogiochi. Audeze progetta e produce i suoi driver magnetici planari e le cuffie professionali nella sua struttura in California".

I termini e le tempistiche richieste dall'affare che condurrà all'ingresso di Audeze nella famiglia PlayStation, come pure i dettagli sui costi dell'acquisizione, non vengono resi noti da Sony e dagli stessi vertici di Audeze in funzione degli impegni contrattuali siglati dalle parti.