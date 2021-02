Sony compra Bluepoint Games? Acquisizione sicura secondo un admin di ResetERA

Da tempo si parla di una possibile acquisizione di Bluepoint Games da parte di Sony Interactive Entertainment con l'obiettivo di aggiungere il team al roster dei PlayStation Studios. Un rumor rilanciato ora anche da un admin di ResetERA.

Pochi mesi fa un insider aveva affermato proprio su ResetERA che l'acquisizione di Bluepoint Games era ormai solamente questione di tempo, dal momento che l'accordo è stato finalizzato alla fine del 2020, dopo il successo del remake di Demon's Souls. Sul celebre forum la notizia ha generato notevole interesse ma in tanti hanno chiesto agli admin di cacciare il leaker autore della soffiata, dal momento che ad oggi nessun accordo tra le due parti è stato ancora annunciato.

Nella vicenda è intervenuto anche un admin di ResetERA, il quale ha voluto chiarire la situazione. L'admin si è detto "deluso dal comportamento della community" riferendosi alle minacce e alle critiche rivolte all'insider. Lo stesso amministratore ha poi aggiunto che "l'acquisizione di Bluepoint Games da parte di Sony è solo questione di tempo, ci sono stati molti rumor e segnali a riguardo. E' certo che accadrà, ma non sappiamo quando."

Ovviamente non si tratta di una certezza ma l'admin (Transistor) si è rivelato in passato fonte di leak poi rivelatisi corretti. Come detto non è la prima volta che si parla dell'entrata di Bluepoint nella famiglia PlayStation Studios, tuttavia in mancanza di annunci ufficiali possiamo solamente prendere questi rumor con le dovute precauzioni.