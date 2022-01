Sony compra Bungie: l'azienda di Destiny sarà un publisher indipendente e multipiattaforma

La roboante notizia di Sony che compra Bungie continua a tenere banco sui social e sui forum di settore, con tanti appassionati che si chiedono quale sarà il futuro dell'azienda che ha dato i natali ad Halo e Destiny. Un chiarimento in tal senso lo offrono gli stessi rappresentanti di Bungie e i portavoce di SIE.

Dalle colonne di GamesIndustry.biz, gli esponenti di Sony Interactive Entertainment hanno specificato che, una volta finalizzata l'acquisizione di Bungie, i creatori di Halo e Destiny rimarranno "una sussidiaria indipendente da SIE" che sarà gestita da un consiglio di amministrazione presieduto dall'attuale CEO Pete Parsons e composto dagli attuali dirigenti della compagnia.

Sempre a detta dei portavoce di SIE, Bungie manterrà il suo attuale ruolo di "studio multipiattaforma e avrà la possibilità di pubblicare in maniera autonoma i propri titoli, raggiungendo i giocatori ovunque essi scelgano di fruire i loro giochi". L'acquisizione di Bungie da parte di Sony, di conseguenza, non comporterà l'esclusione di Destiny (e delle future IP) da piattaforme come Xbox o Google Stadia.

Quanto al futuro dell'azienda, i responsabili di Bungie hanno pubblicato una lettera aperta sulle pagine del proprio sito ufficiale per spiegare che "con SIE, il potenziale per lo sviluppo dei nostri universi si fa illimitato. I nostri videogiochi futuri compiranno dei passi coraggiosi e percorreranno territori inesplorati per noi di Bungie, mentre continueremo a spingere i confini di ciò che è possibile costruire per plasmare amicizie e ricordi significativi per tutta la vita. Continueremo a pubblicare e sviluppare in modo creativo i nostri giochi in modo indipendente, guidando una community di Bungie che sia unificata e portando i nostri giochi ovunque i nostri utenti vorranno giocarli".

A detta di Bungie, il cambiamento più immediato che vedranno i giocatori sarà rappresentato da quella che gli stessi autori statunitensi descrivono come "un'accelerazione nell'assunzione di talenti per supportare la nostra ambiziosa visione".