Sony compra Bungie: Destiny e le IP in sviluppo diventeranno esclusiva PlayStation?

Come avrete sicuramente letto sulle nostre pagine, questa sera è stata ufficializzatal'acquisizione di Bungie da parte di Sony e sono in moltissimi i videogiocatori curiosi di scoprire se Destiny 3 e i prossimi giochi della software house arriveranno in esclusiva su PlayStation.

A dare una risposta a questa domanda è stata la stessa Bungie, che per calmare gli utenti preoccupati ha pubblicato un esaustivo Q&A sul suo portale ufficiale.

Ecco di seguito la domanda e la risposta relative ai futuri progetti:

"Domanda: Bungie è al lavoro su diversi progetti. Questi giochi diventeranno ora delle esclusive PlayStation?"

"Risposta: No. Vogliamo che i mondi che stiamo creando raggiungano chiunque ami i videogiochi. Continueremo a pubblicare autonomamente i nostri giochi, ad essere creativamente indipendenti e a guidare un'unica community di videogiocatori."

Sulla pagina è stato inoltre specificato che chi possiede Destiny 2 su una piattaforma diversa da quelle PlayStation non ha nulla da temere per quello che riguarda il supporto e tutto resterà invariato. Pare inoltre non siano in programma contenuti esclusivi per l'espansione La Regina dei Sussurri sulle console della famiglia PlayStation.

Sapevate che Phil Spencer si è congratulato con Sony per l'acquisizione di Bungie?