Sony compra Bungie: Hermen Hulst omaggia i creatori di Halo e cita Killzone

Scambiando quattro chiacchiere con i curatori del PS Blog dopo aver dato il benvenuto a Bungie come boss dei PlayStation Studios, Hermen Hulst ha condiviso delle interessanti riflessioni (personali e 'istituzionali') sulle prospettive di questa importante alleanza.

I punti toccati dal dirigente a capo dei PlayStation Studios sono diversi e vertono, ovviamente, attorno all'unità di vedute tra Sony e Bungie in tema di sviluppo live service. L'esponente della divisione videoludica di Sony spiega ad esempio che "la loro è una storia incredibile, sono un team di livello mondiale e hanno contribuito a plasmare molti generi sulle piattaforme più disparate. E poi hanno fatto quel lavoro fenomenale con Halo Combat Evolved, uno dei migliori sparatutto della storia. E che dire di Destiny, una serie che sta andando alla grande dopo otto anni".

Hermen Hulst prende poi spunto dall'impegno di Bungie sulla serie sci-fi di Destiny per sottolineare come "molti hanno provato a creare un gioco live service di successo ma hanno fallito. Perché vedete, è davvero difficile creare un titolo simile e anche per questo il successo di Destiny è da considerare come un qualcosa di molto speciale. Mi impressiona il valore delle loro produzioni, sia in termini tecnologici che squisitamente grafici, come pure nelle scene di mocap, nella componente audio e nella colonna sonora... davvero, sono un team di prima classe".

Seppur in maniera indiretta, il boss dei PlayStation Studios ricorda anche la storica contrapposizione tra le serie sparatutto di Halo e Killzone rievocando gli anni in cui, insieme al team di Guerrilla Games, osservava con ammirazione il lavoro portato avanti da Bungie: "Beh, nel settore tutti sanno che il gameplay di Bungie è un punto di riferimento. I loro titoli sono così fluidi e reattivi, è sempre difficile smettere di giocarli. Hanno ridefinito molti aspetti dei generi in cui si sono cimentati e hanno sempre lasciato il segno con le loro innovazioni. Seguo sempre con attenzione le loro scelte di design ed è ovvio, specie perché, come saprete, lavoravo sulla serie di Killzone mentre Bungie stava sviluppando Halo".

Quanto alle prospettive future di questa alleanza, Hulst preferisce rimandare ogni approfondimento o discussione alla fine del processo di acquisizione appena avviato che porterà Sony a comprare Bungie per 3,6 miliardi di dollari.