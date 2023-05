Sony compra CD Projekt RED? Assolutamente no, arriva la smentita

Nelle scorse ore si sono diffusi nuovi rumor secondo i quali Sony starebbe per acquistare CD Projekt RED e andando così ad ampliare i PlayStation Studios con un nuovo ingresso di grossa portata. Ebbene, nulla di tutto questo corrisponde al vero, stando allo stesso studio polacco.

La smentita ufficiale arriva su Twitter da Ola Sondej, rappresentante delle pubbliche relazione di CD Projekt RED, che ha risposto al messaggio di uno youtuber che affermava di non voler trattare i rumor sull'acquisizione in quanto non corrispondono al vero. "Sì, non stiamo portando avanti simili conversazioni con Sony", afferma Sondej mettendo dunque a tacere le supposizioni.

Non è tra l'altro la prima volta che questa ipotesi si diffonde in rete: già in più occasioni in passato si era parlato di Sony pronta ad acquisire CD Projekt RED, con il colosso nipponico che avrebbe addirittura fatto tentativi multipli verso tale direzione. Nulla si è tuttavia mai concretizzato, e le parole di Sondej sembrano mettere a tacere in maniera definitiva i rumor circolati anche nella giornata di ieri e che vedrebbero CD Projekt RED pronta ad essere acquisita.

Nessun affare all'orizzonte dunque, e per adesso si rimane in attesa di scoprire novità sui giochi in sviluppo preso gli studi della compagnia polacca, dall'espansione Phantom Liberty di Cyberpunk 2077 fino ai prossimo progetti a tema The Witcher.