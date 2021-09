Sony compra Firesprite! Il team di Playroom e Persistence entra nei PlayStation Studios

Con una lettera aperta indirizzata a tutti gli utenti di PS4 e PS5, Hermen Hulst annuncia l'ingresso nei PlayStation Studios di Firesprite, la software house che ha sviluppato The Playroom e The Persistence.

Dalle pagine del PS Blog, il dirigente di Sony Interactive Entertainment conferma così l'ingresso di Firesprite nella famiglia dei PlayStation Studios che, ad oggi, annovera ben 14 sussidiarie. Nel condividere il suo entusiasmo per l'ingresso di Firesprite in Sony, Hulst descrive la casa di sviluppo di Liverpool come "uno studio creativo e ambizioso, eccezionale per creare esperienze incredibili in grado di dimostrare appieno il potenziale del nostro hardware".

Il matrimonio con il colosso tecnologico giapponese è solo l'ultimo dei passi compiuti da Firesprite per avvicinarsi all'universo Sony, come testimoniano le collaborazioni tra gli stessi Firesprite e SIE concretizzatesi con The Playroom e The Persistence.

L'ingresso di Firesprite nei PlayStation Studios, a detta di Hulst, consentirà a Sony di attingere alle "capacità tecniche e creative di questo team, con competenze che saranno di fondamentale importanza per espandere il nostro fantastico catalogo di videogiochi in esclusiva, e credo che sarete entusiasti di quello che ci riserva il futuro".