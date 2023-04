Sony compra Firewalk! Il nuovo team PlayStation lavora ad un AAA per PS5

Con un messaggio pubblicato sulle pagine del PS Blog da Hermen Hulst, il boss dei PlayStation Studios accoglie il team Firewalk nella famiglia di sussidiarie del team PlayStation.

Il massimo esponente dei PlayStation Studios ricorda come "da quando abbiamo annunciato la nostra partnership editoriale con MaybeMonster e Firewalk nel 2021, continuiamo a essere colpiti dalle ambizioni nutrite da quel team e dalla passione che li anima mentre creano un videogioco multiplayer moderno che connette gli utenti in modi nuovi e originali".

"È uno studio che condivide la nostra passione per la creazione di mondi stimolanti fondati su un gameplay eccezionale", prosegue Hulst prima di sottolineare che "vogliamo continuare a investire nella loro missione. Siamo entusiasti di accogliere Firewalk nei PlayStation Studios, un team con una grande esperienza tecnica e creativa che ci aiuterà a far crescere le nostre operazioni nel settore dei videogiochi live service e offrire qualcosa di veramente speciale ai giocatori".

Il boss dei PlayStation Studios conferma quindi che Firewalk Studios è già al lavoro su un videogioco multiplayer ad alto budget per console PlayStation, presumibilmente in esclusiva su PS5. Il team Firewalk, di conseguenza, lavorerà a stretto contatto con Bungie e gli studi Haven per concretizzare la visione GaaS e live service di Sony dando vita, appunto, a un videogioco AAA multiplayer dal gameplay originale e, supponiamo, appartenente a una proprietà intellettuale del tutto inedita.