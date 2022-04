Sony compra FromSoftware? Una foto scatena il rumor, ma arriva subito la smentita

Nel corso della lunga storia di FromSoftware, il team di sviluppo giapponese ha regalato al pubblico internazionale una ricca selezione di opere videoludiche di indubbio pregio.

Da Dark Souls a Bloodborne, passando per Sekiro: Shadows Die Twice e l'ultimo nato Elden Ring, gli autori guidati da Hidetaka Miyazaki hanno conquistato milioni di videogiocatori in tutto il mondo, inaugurando al contempo un nuovo sottogenere nell'universo degli Action RPG. Non sorprende dunque che le recenti indiscrezioni relative ad una possibile acquisizione di FromSoftware da parte di Sony abbiano scatenato un caotico dibattito in rete, che ha chiamato in causa anche semplici iniziative personali di dipendenti del gruppo PlayStation.

È il caso, in particolare, di Shawne Benson, responsabile del Portfolio Third Party presso la compagnia giapponese. Quest'ultima, come potete verificare in calce, ha di recente pubblicato un Tweet all'interno del quale mostra l'ormai celebre statua a tema Elden Ring prodotta da Bandai Namco a scopo promozionale. L'ingresso dell'oggetto nell'ufficio di Shawne Benson ha scatenato ipotesi ardite, che hanno visto nel gesto una sorta di teaser per un imminente annuncio di un ingresso di FromSoftware nei PlayStation Studios.



Resasi conto del putiferio scatenato dal cinguettio, la dirigente PlayStation ha deciso di smorzare i rumor e di pubblicare un chiarimento, per mezzo di un secondo cinguettio: "Per mettere le cose in chiaro: sono semplicemente una grande fan del gioco! Era il mio primo giorno di lavoro in ufficio da qualche tempo e ho trovato la statua vicino alla scrivania di un collega. Niente di più! Inoltre, ricordo che mi occupo dell'acquisizione di CONTENUTI di Terze Parti. Non di software house. È un team completamente diverso".