Sony compra Haven Studios: l'azienda di Jade Raymond entra nei PlayStation Studios

Con un messaggio condiviso sui social e ripreso dai curatori del PS Blog, Hermen Hulst di Sony dà il benvenuto a Jade Raymond e ai suoi Haven Studios nella famiglia dei PlayStation Studios: sarà la prima sussidiaria in Canada.

La notizia dell'ingresso degli Haven Studios nella galassia dei PlayStation Studios s'accompagna alle dichiarazioni condivise da Jade Raymond. Dalle colonne del PlayStation Blog, l'amministratrice delegata e fondatrice dell'azienda canadese esordisce nel suo discorso affermando come "abbiamo fatto progressi incredibili in breve tempo grazie al nostro team di talento e al loro eccezionale contributo. In Haven abbiamo stabilito una cultura basata sul rispetto, sull'adattabilità e sul coraggio che sblocca la creatività. La nostra prima nuova IP per PlayStation è sulla buona strada per offrire un'esperienza multiplayer AAA, sarà legata alla nostra visione di costruire un mondo sistemico e in evoluzione incentrato sulla libertà, sull'emozione e sulla giocosità, fattori che contribuiscono a mantenere i giocatori coinvolti per anni".

Il matrimonio tra gli Haven Studios e la divisione PlayStation di Sony rinsalda così il rapporto nato nei mesi scorsi sin dalla creazione della nuova realtà di Jade Raymond, veterana del settore. Sempre dalle pagine del PS Blog, Raymond guarda con fiducia al futuro pensando all'esclusiva Haven Studios per PlayStation 5 e "all'opportunità di collaborare con alcuni dei team di sviluppo più rinomati del mondo, ivi compresi Guerrilla, Naughty Dog, Media Molecule e Insomniac Games. Siamo entusiasti di imparare da questi studi di livello mondiale, così come dagli eccezionali team centrali di creatività, tecnologia e marketing Sony, la cui esperienza ci consentirà di offrire ai giocatori dei videogiochi ancora migliori".