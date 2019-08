Sony compra Insomniac Games, sviluppatori di Marvel's Spider-Man e Ratchet & Clank

Sony Interactive Entertainment ha annunciato l'acquisizione di Insomniac Games, studio da sempre fortemente legato al brand PlayStation e per lungo tempo partner di Sony Computer Entertainment.

Insomniac Games ha sviluppato negli anni franchise e giochi di successo come Marvel's Spider-Man, Ratchet & Clank, la trilogia originale di Spyro (recentemente rimasterizzata, i cui diritti sono in possesso di Activision Blizzard), Resistance, Resistance 2, Resistance 3, Sunset Overdrive, Song of the Deep, Edge of Nowhere e tanti altri ancora.

Non è chiaro al momento se Sony sia entrata in possesso anche di eventuali assets e IP di proprietà di Insomniac Games, anche se questa appare l'ipotesi più probabile. Il grande successo di Marvel's Spider-Man ha sicuramente giocato un ruolo di primo piano in questa acquisizione, uscito a settembre dello scorso anno, il gioco dell'Uomo Ragno ha venduto ad oggi oltre tredici milioni di copie in tutto il mondo, diventando uno dei titoli più venduti del 2018 in Nord America ed Europa.



Insomniac Games diventerà così il quattordicesimo studio di proprietà di Sony Interactive Entertainment, la compagnia lavorerà a nuovi progetti per PlayStation 4 e ovviamente PS5, le due aziende non hanno però ancora annunciato progetti e piani ben precisi riguardo il futuro. La mente corre inevitabilmente a Marvel's Spider-Man 2 per PS5 ed al possibile rilancio di franchise come Resistance e Ratchet & Clank.