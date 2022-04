Sony compra Kojima Productions? Hideo commenta la copertina dei PlayStation Studios

Non è passato inosservato il restyling della copertina del sito PlayStation Studios, con una mossa a sorpresa Sony ha aggiornato il banner promozionale sostituendo Concrete Genie con Death Stranding, unico gioco di terze parti presente nella copertina.

La cover include giochi sviluppati dai team interni di Sony come Gran Turismo 7, God of War, Horizon Forbidden West ed MLB The Show 22, fino a poche ore fa era presente anche Concrete Genie poi sostituito da Death Stranding, sviluppato da Kojima Productions e dunque da uno studio esterno a PlayStation. Un segnale, secondo molti, dell'imminente acquisizione di Kojima Productions. Ma sarà davvero così? Forse no.

Hideo Kojima ha voluto commentare la vicenda dichiarandosi onorato del fatto che Death Stranding abbia trovato un posto nella copertina dei PlayStation Studios, ribadendo però come "Kojima Productions è e sarà sempre uno studio indipendente" smentendo così le voci di una possibile acquisizione da parte del colosso giapponese.

E' pur vero che nei mesi scorsi anche studi come Housemarque, Bungie e Bluepoint avevano manifestato indipendenza assoluta salvo poi essere effettivamente comprati da Sony. E' solo una mossa per sviare l'attenzione, oppure c'è qualcosa che sta bollendo in pentola?

Difficile dirlo, anche perché sembra che Hideo Kojima stia lavorando ad un gioco Xbox con Microsoft, il giornalista e insider Jeff Grubb ha sottolineato come le notizie in suo possesso siano piuttosto fresche, la collaborazione tra le due parti va avanti da mesi e Hideo sta sviluppando una nuova esclusiva per le console della famiglia Xbox (e ovviamente, PC), anche se non ci sono ancora conferme in merito.