Sony compra Repeat.gg: la piattaforma eSport entra nella famiglia PlayStation

Celebrato il definitivo ingresso di Bungie nei PlayStation Studios, Sony non perde tempo e finalizza una nuova, importante acquisizione: il colosso tecnologico giapponese ha infatti comprato Repeat.gg, una piattaforma eSport con oltre 2,3 milioni di partecipanti e 100.000 tornei organizzati.

Dalle colonne di GamesIndustry.biz, il vicepresidente della divisione eSports di SIE Steven Roberts illustra le strategie della compagnia e spiega che "in PlayStation, la nostra visione per gli eSport è sempre stata quella di abbattere le barriere e consentire ai giocatori di competere a tutti i livelli".

La piattaforma di Repeat.gg, non a caso, è rinomata per l'impegno profuso nell'organizzazione di tornei eSport incentrati sull'accessibilità, con servizi e funzionalità avanzate come la possibilità di tenere traccia delle prestazioni dei pro player nei singoli videogiochi o di partecipare agli eventi senza l'obbligo della connessione contemporanea alla rete.

L'ingresso di Repeat.gg nella galassia di sussidiarie di Sony PlayStation, assicura il CEO della compagnia Aaron Fletcher, non modificherà la missione o la visione dell'azienda, ma al contrario "servirà a migliorare ulteriormente la varietà di esperienze eSport che offriamo ai giocatori affinché possano divertirsi, indipendentemente dal loro livello di abilità". Come sottolineato dallo stesso Fletcher, inoltre, il nuovo corso di Repeat.gg all'interno dei PlayStation Studios proseguirà nel solco multipiattaforma, con l'organizzazione di eventi che possano abbracciare anche la community PC e gli appassionati di eSport accessibili su PC e altre console.