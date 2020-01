Sony compra ZeniMax e Bethesda, Starfield è stato cancellato, TES 6 nel 2022? Rumor

Il 2020 inizia con un rumor piuttosto interessante anche se apparentemente piuttosto difficile da vedere realizzato: secondo quanto riportato da una fonte anonima su Reddit Sony starebbe per acquistare ZeniMax Media e tutte le compagnie collegate, tra cui Bethesda e gli studi di sua proprietà.

Secondo la fonte l'acquisizione potrebbe essere già finalizzata a gennaio o febbraio 2020, facendo intuire quindi una trattativa in fase piuttosto avanzata. Lo stesso insider ha poi rivelato che Starfield sarebbe stato cancellato circa tre mesi fa e tutto il team di Bethesda sarebbe impegnato su The Elder Scrolls 6 in uscita nel 2022. Infine, si parla di possibili remake di Fallout in arrivo nel 2020. ZeniMax Media, ricordiamo, possiede numerose compagnie tra cui ID Software (DOOM, QUAKE), Bethesda Softworks (Fallout), Arkane Studios (Dishonored), Tango Gameworks (The Evil Within) e MachineGames (Wolfenstein).

Difficile pensare ad una acquisizione di questo calibro, in passato il nome di Sony è stato associato anche a Take-Two Interactive (e di conseguenza a 2K Games e Rockstar Games) e altri grandi publisher come Activision ed Electronic Arts. La compagnia giapponese ha più volte dichiarato di guardare con interesse ad altre acquisizioni come Insomniac Games... che ZeniMax Media sia davvero nel mirino di Sony Interactive Entertainment.