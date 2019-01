Sony condivide i Migliori Scatti in-game fatti dagli utenti Playstation nel 2018!

Gli utenti Playstation sono spesso invitati da Sony a condividere sui social media i propri scatti realizzati in-game. Settimanalmente, ha infatti luogo lo Share of the Week, un contest fotografico tematico dedicato ai giocatori attivi su Playstation 4.

In occasione dell'inizio del nuovo anno, sul Blog Ufficiale di Playstation, è apparsa un'interessante raccolta di immagini, così presentata: "Nel 2018, vi abbiamo chiesto di mostrare i vostri migliori scatti nei nostri Share of the Week condividendoli su Twitter e Instagram utilizzando #PS4Share e #PSBlog. Di seguito alcune delle nostre personali preferite. O, come ci piace chiamarle, i nostri nuovi sfondi desktop".

Le immagini proposte sono effettivamente davvero degne di nota e provengono da un ampio numero di Titoli. Tra questi Shadow of the Colossus, Horizon Zero Dawn, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Odyssey, The Last of Us, Uncharted 4, God of War e Marvel's Spider-Man. Potete ammirare gli scatti direttamente sulla pagina dedicata del Blog Playstation. Cosa ve ne pare? Qual è quella che preferite?



Per chi fosse interessato all'arte della fotografia in-game, ne approfittiamo per segnalarvi che sulle pagine di Everyeye potete trovare alcuni speciali dedicati all'argomento, realizzati con la collaborazione di Emanuele Bresciani. Tra questi, vi citiamo gli articoli dedicati a Shadow of the Colossus e God of War.