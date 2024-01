Sony conferma le 50 milioni di PS5 vendute, nuovo record di utenti attivi a dicembre 2023

Kenichiro Yoshida, CEO di Sony, ha approfittato della conferenza al CES 2024 per ribadire i dati di vendita di PlayStation 5: come anticipato da un report del Financial Times, PS5 ha venduto 50 milioni di console, un risultato positivo considerando anche le difficoltà legate allo shortage che hanno caratterizzato tutto il 2021 e parte del 2022.

Yoshida sottolinea poi come l'ultimo mese del 2023 sia stato particolarmente fortunato per PlayStation, con l'ecosistema PS4 e PS5 che ha raggiunto e superato quota 123 milioni di utenti attivi su entrambe le piattaforme, con un aumento di circa dieci milioni di giocatori rispetto a dicembre 2022. Si tratta di un record assoluto per l'ecosistema PlayStation, inoltre questi dati dovrebbero comprendere anche i giocatori PS3 pari a poco meno di due milioni, una piccola nicchia che tuttavia resiste a ben 17 anni a dal lancio della console.

La stessa PlayStation 4 si dimostra a dieci anni dall'uscita una piattaforma ancora attuale e usata regolarmente da milioni di persone in tutto il mondo, che continuano ad acquistare nuovi giochi regolarmente e a giocare online a titoli come Fortnite, EA Sports FC 24, Call of Duty Warzone e tanti altri. L'ecosistema Sony sembra quindi decisamente in salute, questo è però un periodo di grandi cambiamenti per la casa giapponese, sopratutto per quanto riguarda la divisione PlayStation, l'obiettivo della dirigenza per i prossimi anni è infatti quello di ridurre i costi e aumentare i profitti.