Sony conferma: Ghost of Tsushima resta un gioco PS4

La giornata di ieri è stata senza dubbio segnata dalla notizia dell'annuncio ufficiale di PlayStation 5. La nuova console di Sony arriverà nel periodo natalizio del 2020, avrà un controller con nuove caratteristiche e tutti gli appassionati non vedono l'ora di saperne di più.

Nel frattempo PlayStation 4 però è ancora una console con diverse cartucce da sparare, come Death Stranding, in arrivo il mese prossimo, The Last of Us 2, a inizio 2020, e Ghost of Tsushima. Quest'ultimo in particolare però, resta al momento ancora avvolto nel mistero.

Dell'esclusiva PS4 sviluppata da Sucker Punch infatti non si hanno notizie da un po' di tempo, tanto che in molti avevano ipotizzato che il gioco fosse stato rinviato per renderlo uno dei titoli di lancio di PS5. Stando all'annuncio di Sony di ieri però, le cose stanno diversamente.

Nel post sul blog infatti, Ghost of Tsushima è menzionato chiaramente, insieme alle altre due esclusive di cui sopra, come titolo in arrivo su PlayStation 4. Certo non è da escludere che il gioco possa essere sviluppato come cross-gen, e che dunque prima o poi lo vedremo anche sulla nuova console di casa Sony, ma per il momento, come confermato dal colosso giapponese, il gioco resta da intendersi come pensato per PS4.

Che ne pensate? Intanto Shuhei Yoshida ha apprezzato particolarmente Ghost of Tsushima. Se volete approfondire ulteriormente sul gioco, date un'occhiata alla nostra anteprima di Ghost of Tsushima.