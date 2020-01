Sony conferma i giochi PS4 per il Taipei Game Show di febbraio: c'è anche Elden Ring

Sony Interactive Entertainment Japan & Asia ha confermato la sua partecipazione al Taipei Game Show, evento che si terrà a Taiwan dal 6 al 9 febbraio. Il colosso giapponese ha adottato lo slogan "You Are A Star" per promuovere il brand PlayStation nel territorio asiatico, la nuova campagna pubblicitaria debutterà proprio in occasione della fiera.

Al momento Sony non ha annunciato conferenze o eventi per i media, limitandosi ad annunciare la lista dei titoli per PlayStation 4 e PlayStation VR presenti al Taipei Game Show 2020, elenco che include giochi come The Last Of Us Parte 2, Final Fantasy VII Remake, Trials of Mana e Marvel's Avengers.

PlayStation Taipei Game Show 2020

The Last of Us Parte 2

Marvel's Iron Man VR

NiOh 2

Fairy Tail

Ys IX

Cyberpunk 2077

Resident Evil Resistance

One Piece Pirate Warriors 4

Sword Art Online Alicization Lycoris

Tales of Arise

Elden Ring

Persona 5 Royal

13 Sentinels Aegis Rim

Granblue Fantasy Versus

Yakuza Like a Dragon

NBA 2K20

Gungrave G.O.R.E.

Yo-Kai Watch 4++

Way of the Samurai Gaiden Katanakami

Gleamligh

Final Fantasy VII Remake

Trials of Mana

Marvel's Avengers

Da segnalare la presenza di Elden Ring di FromSoftware, è probabile in ogni caso che il gioco sia presente con lo stesso trailer mostrato all'E3 di Los Angeles e proposto per la prima volta al pubblico locale, difficile aspettarsi materiale inedito per l'occasione.