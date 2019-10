Sony ha coniato un nuovo slogan per PS4 e PlayStation 5?

Il motto For the Players che ha accompagnato il lancio e l'intero ciclo vitale di PS4 potrebbe presto essere sostituito da un nuovo slogan, almeno a giudicare da alcuni poster promozionali di Concrete Genie, la più recente esclusiva PlayStation.

Greatness Awaits e This is 4 The Players come detto sono stati i principali slogan promozionali usati da Sony durante la vita commerciale di PlayStation 4 ma con ogni probabilità l'arrivo di PS5 porterà in dote un nuovo claim pubblicitario che potrà essere utilizzato anche per accompagnare la "vecchia" console verso la seconda fase commerciale, che vedrà l'inevitabile taglio di prezzo e un riposizionamento sul mercato.

Una foto scattata negli studi di Sucker Punch ha destato non poca attenzione, nell'immagine si vede un poster di Concrete Genie con uno slogan inedito: Be Amazing. Be Amazed. Be (PlayStation), quest'ultimo stilizzato con gli ormai iconici simboli quadrato, croce, cerchio e triangolo. Che sia questo il nuovo motto di PlayStation? Oppure si tratta di una frase coniata appositamente per promuovere Concrete Genie? Difficile dirlo al momento, lasciamo quindi spazio alle vostre ipotesi.

Lo sapevate? Una catena europea ha appena aperto i preordini di PlayStation 5 in Belgio e Olanda a fronte del versamente di una caparra di 50 euro, cifra che verrà detratta dal costo finale della console al momento del saldo.