Sony alla conquista del Web3: un brevetto cita NFT trasferibili tra giochi PlayStation

Lo studio di Sony su NFT e blockchain sembra procedere a passo spedito. A distanza di pochi mesi dal brevetto 'a tema Web3' registrato da SIE, il colosso tecnologico giapponese ha depositato un nuovo patent che descrive, questa volta, il funzionamento di NFT trasferibili tra videogiochi dell'ecosistema PlayStation.

Il nuovo "Framework NFT" ideato da Sony illustra i processi necessari per garantire il trasferimento e l'utilizzo di 'risorse digitali proprietarie' tra diverse piattaforme di gioco. In un passaggio del brevetto, l'azienda nipponica precisa che "in alcune applicazioni come i videogiochi per PC e console, un NFT potrebbe rappresentare un'opera d'arte o una risorse di gioco (come un personaggio aggiuntivo o un'arma speciale), ma gli attuali sistemi sono tecnologicamente inadeguati per consentire al proprietario di un NFT di utilizzare la medesima risorsa su diversi videogiochi e piattaforme".

"Di conseguenza", prosegue la nota che accompagna questo nuovo patent, "le funzionalità ludiche possono essere migliorate consentendo ai giocatori e/o agli spettatori in streaming di utilizzare esclusivamente tali risorse ed eventualmente trasferirne i diritti ad altri utenti tramite NFT. In questo modo, i giocatori e gli spettatori saranno in grado di trasferire ad altri (o ricevere a loro volta) questi NFT".

Nella descrizione generica di questo sistema di trasferimento 'veloce' di NFT tra piattaforme PlayStation (che però non vengono precisate dal brevetto) trova spazio anche un passaggio in cui Sony fornisce degli esempi pratici, come "il raggiungimento di un certo livello di esperienza o punteggio, le capacità dimostrate nello sconfiggere un dato boss e il diritto di usare armi speciali basate sul nuovo NFT ottenuto o acquisito".

Solo con il tempo capiremo se questi brevetti faranno o meno da preludio all'arrivo degli NFT nei videogiochi PlayStation e in altri contesti multipiattaforma.