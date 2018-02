Sony ci consiglia 10 titoli da giocare in co-op a San Valentino su Playstation 4

In occasione della festa degli innamorati,consiglia tramite le pagine del Playstation Blog 10 titolida giocare in co-op con la propria dolce metà. Quale miglior modo per scoprire quanto è affiatato il vostro rapporto?

La lista stilata dall'azienda giapponese propone esperienze profondamente differenti fra loro, ma che sicuramente sapranno intrattenere voi e il/la vostro/a partner nella serata di San Valentino. I titoli selezionati sono: Keep Talking and Nobody Explodes, Gang Beasts, Don’t Starve Together, Lovers in a Dangerous Spacetime, Salt and Sanctuary, Plants vs. Zombies Garden Warfare 2, SingStar Celebration, Overcooked, Lego Marvel Super Heroes 2 e Nex Machina. Insomma, ce n’è per tutti i gusti. Seguirete il consiglio di Sony?