Sony continuerà a lavorare per produrre sempre nuovi giochi First Party di alta qualità

Come riportato nella giornata di ieri, dal primo aprile 2018 avverranno alcuni cambi al vertice delle varie divisioni di Sony Interactive Entertainment , le quali passeranno tutte sotto la divisione di Jim Ryan, attuale direttore di Sony Interactive Entertainment Europe.

Anche Shawn Layden, attuale presidente di Sony Interactive Entertainment America, lascerà il suo ruolo per concentrarsi nella guida di Sony Worldwid Studios. Secondo quanto riportato nel comunicato stampa, con questa mossa SIE vuole allineare le proprie risorse per "continuare a garantire la produzione di giochi First Party di alta qualità, capaci di conquistare il pubblico."

Si conferma quindi la volontà di continuare a investire sulle proprie IP e su nuovi giochi first party, complice anche il successo di questi ultimi, ricordiamo ad esempio che Horizon Zero Dawn ha venduto 7.6 milioni di copie nel primo anno di vita, diventando la nupva IP Firsr Party più venduta su PS4.