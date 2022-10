Sony sta creando un nuovo team PlayStation: coinvolti Naughty Dog e Visual Arts Group

Come segnalato dall'utente Resetera kostacurtas, sembra proprio che Sony stia lavorando dietro le quinte per dare vita ad un nuovo studio di sviluppo targato PlayStation. Al progetto stanno collaborando i ragazzi di Naughty Dog insieme a quelli di Visual Arts Group, team che ha già offerto il suo contributo con la serie di The Last of Us.

Le prime informazioni al riguardo sono emerse attraverso un annuncio di lavoro della compagnia nipponica, che si dice in cerca di un Senior Producer: "Sony PlayStation sta costruendo un nuovo team di sviluppo interno in collaborazione con PSS Visual Arts, un pluripremiato gruppo di produzione completo, specializzato in animazione, motion capture, cinematiche, arte e scansione. Questa è la stessa squadra di livello mondiale nota per i suoi contributi al franchise di The Last of Us!



Questo progetto ad alta visibilità è stato realizzato in collaborazione con Naughty Dog. Anche se attualmente non annunciato, abbiamo una visione chiara e pianifichiamo di concretizzarla. Utilizzando la nostra esperienza e il nostro talento di prim'ordine, garantiremo un'elevata qualità visiva per il gaming e un'esperienza avvincente per i nostri giocatori.



Il nostro team è alla ricerca di un produttore dedito, concentrato e auto-motivato con un'ampia esperienza comprovata e un track record di processi di lavoro per aiutare il team a raggiungere il suo massimo potenziale. Come candidato ideale, sarai competente in tutti gli aspetti della produzione e gestione di giochi AAA. Sei un leader organizzato e attento; strategico e premuroso in tutte le interazioni con i partner interni ed esterni. Soprattutto, la tua esperienza guiderà la crescita culturale e le capacità del team".

Nulla di questo ci lascia intendere a che tipo di giochi il team si dedicherà, ma sappiamo per certo che si tratta di un progetto che si concentrerà sui tripla A, destinato a diventare una realtà importante all'interno dell'ecosistema Sony, soprattutto considerando il coinvolgimento in prima linea di Naughty Dog.

Recentemente si è presentato anche PlayStation Malaysia, un team alle prese con giochi non ancora annunciati.