Sony Days of Play 2018: nuova PS4 Limited, tanti sconti su giochi e console dall'8 giugno

Sony annuncia il ritorno dei Days of Play con tanti sconti su software, hardware e servizi. I Days of Play (dall'8 al 18 giugno) quest'anno comprenderanno anche una PlayStation 4 in edizione limitata, con le icone PlayStation in un design dorato brillante. La confezione include una PS4 500 GB e due DualShock 4, anch’essi personalizzati ad hoc.

Durante i Days of Play, PlayStation Store offrirà sconti imperdibili sui giochi AAA per PS4 di Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios come God of War, Horizon Zero Dawn, Shadow of the Colossus, oltre a titoli di Terze Parti tra cui Call of Duty WWII, Far Cry 5, Assassin's Creed Origins e Grand Theft Auto V. Alle offerte si aggiunge PlayStation VR Starter Pack - che include tutto ciò che serve ai giocatori per un'esperienza di gioco completa e coinvolgente - affiancato da fantastici sconti dedicati a un'ampia gamma di software, tra i quali Farpoint e Starblood Arena. Infine non mancheranno offerte dedicate alle periferiche hardware tra cui le cuffie Platinum Wireless e una gamma di DualShock 4.

Le offerte comprenderanno anche il servizio su abbonamento PlayStation Plus. Jim Ryan, Vicepresidente e Head of Global Sales & Marketing di SIE ha affermato: "Il ritorno nel 2018 dei Days of Play è entusiasmante. Per noi rappresenta un modo per ringraziare i giocatori e permettere loro di completare la propria esperienza su PS4 e accedere ai più recenti blockbuster. Quest'anno i prodotti PlayStation a un prezzo vantaggioso saranno ancora più numerosi e comprenderanno PS4 Days of Play in edizione limitata. E’ la nostra appassionata community a rendere PlayStation la miglior console su cui giocare, e i Days of Play rappresentano il modo di supportare i giocatori permettendo loro di scoprire nuove esperienze e giocare sempre di più".

Per tutte le informazioni e per verificare le offerte disponibili vi rimandiamo al sito Days of Play 2018.