Sony Days of Play: God of War Bonus Edition in offerta a 49,99 euro su Amazon.it

Con l'E3 2018 ormai alle porte, oggi 9 giugno Sony ha dato il via all'iniziativa promozionale Days of Play, che propone in sconto tantissimi prodotti come giochi, console e accessori targati PlayStation. Tra i tanti titoli in offerta c'è anche il recentissimo God of War.

Nello specifico, su Amazon.it viene proposta a 49,99 euro la Bonus Edition del gioco, che oltre al gioco base include il DLC Tre scudi e un Tema Dinamico, scaricabile tramite un voucher incluso nella confezione. Si tratta, a tutti gli effetti, del primo taglio di prezzo ufficiale (e temporaneo) da quando il titolo è stato lanciato lo scorso 20 aprile.

Compra God of War - Bonus Edition su Amazon.it (49,99 euro)

Come vi sembra questo prezzo? Ne approfitterete, o preferite aspettare un ulteriore calo? A tal proposito, ricordiamo che i Days of Play termineranno il 18 giugno.

Ricordiamo che God of War è disponibile esclusivamente su PlayStation 4 con pieno supporto a PlayStation 4 Pro. Il titolo ha già venduto la bellezza di 5 milioni di copie, mentre i suoi video sono vicini al miliardo di visualizzazione su YouTube