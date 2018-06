Sony Days of Play: God of War, GT Sport, Horizon Zero Dawn e abbonamento Plus in offerta

Iniziano oggi i Days of Play targati PlayStation, con tantissime promozioni su console (PS4, PS4 Pro, PlayStation VR), servizi e videogiochi, disponibili a prezzi scontatissimi fino al 18 giugno. Di seguito, le offerte videogiochi PS4 per i Days of Play.

Offerte Videogiochi PS4 Days Of Play (Prezzi Consigliati)

Le sorprese però non finiscono qui perchè sul PlayStation Store è possibile sottoscrivere l'abbonamento PlayStation Plus 12 mesi a 41,99 euro (anzichè 59,99 euro). In vendita ora su Amazon Italia anche la PS4 Days of Play Edition (339.99 euro), edizione limitata della console di colore blu con loghi PlayStation colorazione oro incisi sulla parte frontale e due DualShock 4 della stessa tonalità.

Per chi non si accontenta, Sony propone anche gli sconti Days of Play sul PlayStation Store per decine di giochi PS4 come God of War, Far Cry 5, Tekken 7, Ghost Recon Wildlands, Rainbow Six Siege, Just Cause 3, Bloodborne, The Witcher 3 Wild Hunt, Call of Duty WWII e Assassin's Creed Origins, solamente per citarne alcuni.