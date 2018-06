Sony Days of Play: Gran Turismo Sport in offerta a soli 19,99 euro su Amazon.it

Oggi 9 giugno sono ufficialmente iniziati i Days of Play di Sony, iniziativa che propone in sconto tanti prodotti come giochi, console e accessori PlayStation. Le offerte sono innumerevoli, ma una delle più allettanti è senza dubbio quella dedicata a Gran Turismo Sport.

L'ultimo capitolo della celebre serie sviluppata da Polyphony Digital può essere acquistato a soli 19,99 euro su Amazon.it, il prezzo più basso di sempre che potrebbe essere sufficiente a convincere anche gli ultimi indecisi.

Come vi sembra questo prezzo? Ne approfitterete? Gran Turismo Sport è disponibile esclusivamente su PlayStation 4 e include anche una modalità interamente dedicata a PlayStation VR. Da quando è stato lanciato lo scorso ottobre, ha ricevuto innumerevoli aggiornamenti che hanno introdotto la modalità carriera per giocatore singolo, grande assente al lancio, eventi, tracciati e automobili. L'update 1.19 di pochi giorni fa, ad esempio, ha aggiunto il circuito di Le Mans e 9 vetture, tra le quali spiccano la Nissan R92CP '92, la Jaguar XJR-9 '88 e la Mercedes Benz Sauber C9 '89.