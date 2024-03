Sony dimentica Bloodborne in un sondaggio sui migliori giochi PlayStation: i fan insorgono

Il team social di Sony ha commesso una leggerezza che si è trasformata in un vero e proprio boomerang mediatico: nello stilare un elenco con i più importanti videogiochi PlayStation, i curatori del profilo Twitter/X del colosso tecnologico giapponese hanno dimenticato Bloodborne!

Lanciata l'11 marzo scorso, l'iniziativa dei gestori del profilo Twitter/X principale di Sony spronava la community a partecipare a un sondaggio sui social per decretare, appunto, la migliore esperienza interattiva a tinte PlayStation.

Nella lista propostaci dal team social di Sony troviamo le grandi produzioni first party dei PlayStation Studios come Marvel's Spider-Man 2, God of War e Gran Turismo 7, come pure i titoli realizzati sotto l'egida di Sony Interactive Entertainment come Death Stranding e Returnal. Scorrendo l'elenco dei sedici contendenti per la conquista del titolo di "videogioco PlayStation che regna supremo" spicca proprio l'assenza di Bloodborne, una mancanza che non è sfuggita ai tanti appassionati del capolavoro action ruolistico di FromSoftware e SCE Japan Studio anche in funzione della presenza, tra gli altri, anche del remake di Demon's Souls.

Non è un caso, quindi, se il post pubblicato da Sony sia stato fatto oggetto delle critiche di tantissimi fan di Bloodborne per l'assenza dell'odissea a tinte oscure del Cacciatore dal novero delle produzioni targate PlayStation meritevoli di entrare a far parte di questo speciale 'torneo social' a scontro diretto. Nel momento in cui scriviamo, al post condiviso sui social da Sony hanno risposto più di 1.700 utenti, con un numero imprecisato di altri commenti ai singoli messaggi che abbracciano l'intero arco delle emozioni provate da chi, giustamente, si interroga sui motivi di questa leggerezza. Intanto, in rete prosegue anche il dibattito dei fan legato alle ultime dichiarazioni di Miyazaki sul possibile ritorno di Bloodborne su PS5 PRO e PS6.

