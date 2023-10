Sony dona 2 milioni di dollari per sostenere gli aiuti umanitari in Israele e Gaza

Attraverso un comunicato Sony annuncia l'intenzione di donare 2 milioni di dollari per sostenere gli aiuti umanitari in Israele e nella Striscia di Gaza in questo momento di profonda crisi.

"Sony rispetta e supporta i diritti umani di ogni persona. Ci opponiamo fortemente al terrorismo, alla violenza contro i civili, all'odio e ad ogni altro atto che minaccia la vita, la sussistenza e la dignità, e auguriamo il ritorno della pace nella regione", dice Sony in una dichiarazione ufficiale pubblicata sul proprio sito. I fondi stanziati dal colosso nipponico verranno divisi tra la Croce Rossa giapponese e l'UNICEF, ed anche i singoli dipendenti Sony possono scegliere di effettuare donazioni individuali per supportare gli interventi umanitari attualmente in atto.

Sony non è l'unica realtà videoludica ad aver preso una simile iniziativa a sostegno dei più bisognosi in Israele e Gaza: anche Devolver Digital ha rivelato in un messaggio su Twitter/X di aver effettuato una donazione a favore dell'UN Relief and Works Agency (UNRWA), attualmente impegnata nel dare aiuto umanitario alle famiglie palestinesi colpite dal conflitto. Devolver Digital invita infine chiunque abbia modo di farlo di effettuare donazioni che possano sostenere in qualunque modo tutte le realtà operative sul territorio volte ad aiutare le persone in gravi difficoltà.