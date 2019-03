Sony dovrebbe aprirsi maggiormente al cross-play con PS5, secondo Void Studios

Lo scorso settembre, dopo innumerevoli richieste da parte della comunità di giocatori, Sony ha finalmente reso possibile l'implementazione del cross-play con le altre console - Xbox One e Nintendo Switch - sulla sua PlayStation 4.

Ad oggi, tuttavia, i giochi a sfruttare quest'opportunità sono solamente due, ovvero Fortnite e Rocket League. A quanto pare, Sony è ancora piuttosto riluttante ad aprire le porte della sua infrastruttura di rete. La compagnia giapponese ha infatti rifiutato le richieste di Chucklefish per Wargroove, di Hi-Rez Studios per SMITE e persino di Bethesda per Fallout 76.

Quest'atteggiamento di Sony perdurerà anche con l'uscita di PlayStation 5 e l'inizio della prossima generazione di console? La redazione di GamingBolt ha chiesto il parere di Void Studios, team responsabile del recente Eternity: The Last Unicorn. Il CEO Luiz Aguena ha dichiarato: "Non abbiamo ancora visto niente di ufficiale o ricevuto materiale sul quale effettuare dei test, pertanto per il momento possiamo solo effettuare delle speculazioni su ciò che la prossima generazione offrirà a sviluppatori e giocatori. Parlando da giocatore, mi piacerebbe tanto giocare con i miei amici indipendentemente dalla piattaforma scelta".

Aguena ha poi aggiunto che secondo lui i giochi che offrono il cross-play su PlayStation 4 sono pochi per una precisa scelta di Sony e che bisognerebbe gare qualcosa al riguardo. "È una loro scelta e, a meno che non sia una cosa temporanea, devono fare qualcosa per soddisfare le richieste dei giocatori. In ogni caso, credo che il cross-play sia una grande idea per tutti quanti". Cosa ne pensate al riguardo? Secondo voi Sony dovrebbe aprirsi maggiormente al cross-play in vista di PlayStation 5 e la prossima generazione di console?