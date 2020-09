Sony dovrebbe comprare Konami? Troppo tardi, ci ha pensato Devolver Digital

Dopo l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft la community PlayStation ha iniziato a chiedere a Sony di acquisire Konami, tanto che la casa di Castlevania e Metal Gear Solid è schizzata tra le tendenze di Twitter. Ma forse è troppo tardi...

Devolver Digital ha acquistato Konami, lo afferma il social media manger del publisher indipendente rispondendo a una domanda su Twitter. Ovviamente si tratta di una trollata bella e buona, senza mezze misure, in pieno stile Devolver, compagnia che da anni adotta ormai uno stile scanzonato sui social e durante le presentazioni pubbliche.

Una presa in giro bonaria per commentare con ironia uno degli argomenti più caldi degli ultimi giorni, ovvero l'acquisizione di Zenimax/Bethesda e la possibile risposta di Sony, molto attesa dalla community PlayStation.

Konami non sembra essere in vendita, Sony è sicuramente al lavoro per espandere i PlayStation Studios ma difficile dire con certezza quali team siano nel mirino della grande S. Mai dire mai in ogni caso, del resto anche la stessa acquisizione di Bethesda da parte della casa di Redmond sembrava solamente un sogno inizialmente impossibile da realizzare, chiacchiere da forum prive di fondamento.