Sony: le esclusive costituiscono il 20% dei guadagni software di PlayStation

A seguito della presentazione dei piani futuri di Sony nell'industria videoludica tenuta durante l'Investor Relations Day 2019, Jim Ryan ha partecipato ad una sessione di domande e risposte in loco, grazie alla quale sono emersi ulteriori dettagli riguardo al mondo di PlayStation.

Tralasciando per un attimo le strategie legate all'ormai imminente avvento di PlayStation 5, Ryan ha parlato dell'attuale modello di business di Sony, che ha portato la compagnia nipponica a diventare la leader indiscussa di questa generazione videoludica.

A partire dalla seconda metà del ciclo vitale di PlayStation 3, Sony ha puntato in maniera decisa sull'ampliamento dei propri studi first party e sulla promozione di giochi esclusivi che trainassero le vendite della propria console. La strategia si è protratta fino ai nostri giorni, ed ha portato sul mercato alcune delle esperienze videoludiche maggiormente apprezzate dal pubblico, tra cui citiamo God of War, Horizon: Zero Dawn e The Last of Us.

Questi prodotti, stando alle dichiarazioni di Jim Ryan, costituiscono il 20% dei guadagni totali attribuibili alla divisione PlayStation della compagnia, mentre il restante 80% proviene dai titoli third-party. I publisher esterni - continua Ryan - sono estremamente felici di poter lanciare i propri giochi sulla console Sony, potendo questa vantare una base installata estremamente ampia. Il rapporto 80-20% è del resto quello ritenuto "più consono" da parte di Sony, e con buona probabilità rimarrà sostanzialmente inalterato anche durante la prossima generazione videoludica.

A proposito di next-gen, Sony ha recentemente dichiarato che la sua utenza non verrà divisa al momento del lancio di PlayStation 5: grazie alla già confermata retrocompatibilità della console, sarà possibile giocare in cross-play con i possessori di PS4.